/680073/متسابقون-يستحوذون-على-أصوات-لجنة-التحكيم--قبل-انتهاء-الدقيقة-في-الدوم

تميزت فقرة «الأغاني» في برنامج الدوم عن غيرها من الفقرات التي عقدها البرنامج في الحلقة الأولى، إذ استطاع عدد من النجوم أن يحصدو على أصوات لجنة التحكيم ليس فقط في أول دقيقة بل من أول ثانية.

دوت الخليج يرصد متسابقين يحصدون أصوات الحكام في قبل انتهاء الدقيقة في برنامج الدوم

وكان من بين هؤلاء المتسابقين، اللذين استطاعوا خطف سمع ونظر الحكام كلا من المتسابق محمد عيد، الذي تغنى بأغنية صياد الطيور للمطرب جورج وسوف، بينما المتسابق الثاني فكان يدعى شادي صبري، والذي أدلت لجنة الحكام بموافقته عليه في بداية غنائه، وقال له أمير طعيمة مشيدا بأدئه: «إنت مش محتاج تقعد دقيقة».

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فقرة الغناء في برنامج الدوم

الجدير بالذكر، أنه قدم عدد من الشباب الموهوبين من جميع محافظات مصر، موهبتهم الغنائية خلال برنامج الدوم، أمام لجنة التحكيم مكونة من حميد الشاعري، عمرو مصطفى وأمير طعيمة، بعد إعلانهم عن قرارهم المسبق بعدم المجاملة.

برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

الإنطلاقة الأولى لبرنامج الدوم

وكانت الإنطلاقة الأولى لحلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.