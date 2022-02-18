/680072/عرض-متميز-لمتسابقة-سويسرية-ببرنامج-الدوم

انطلق اليوم الأول من برنامج «الدوم»، بأداء مبهر لعدد من المتسابقين المشاركين في المسابقة، واستطاع الكثير منهم أن يخطفوا أصوات الحكام ويتخطوا المرحلة الأولى بتفوق.

دوت الخليجيرصد تألق ريم مصطفى في برنامج الدوم

ولكن الأمر الذي لفت انتباه الجمهور ولجنة التحكيم خلال الحلقة الأولى للبرنامج، والذي تميز عن غيره من المتسابقين، هو أداء المتسابقة ريم يوسف، متسابقة سويسرية مقيمة في مصر، والتي قدمت فن يدعي البانتومايم وهو عبارة عن التعبير بالحركات.

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ورغم صعوبة هذا الفن، وصعوبة الوقوف أمام لجنة تحكيم لنجوم بارزين في مصر وهم الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد إلا أنها استطاعت أن تبهرهم بأدئها، وأخذت صوتين من لجنة التحكيم وهما يسرا وعمرو مصطفى بينما رفضها مروان حامد بسبب عدم فهمه لحركاتها.

تفاصيل برنامج الدوم

برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد.

لجان تحكيم برنامج الدوم

ويعتمد البرنامج على 3 فقرات لكل منهما لجنة تحكيم مختلفة عن الاخرى، وهما «التقديم، والغناء، والتمثيل»، لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين في الحلقة الأولى بينما وتكونت من «حميد الشاعري، الملحن عمر مصطفى، والمؤلف أمير طعيمة».

أما عن لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

وتكونت لجنة تحكيم فقرة التمثيل من الفنانة يسرا، والتي كانت أبسط الحكام، والفنان عمر يوسف الأكثر مداعبة بينهم، والمخرج مروان حامد الأكثر حدة وصارمة في الموافقة على الإدلاء بصوته للمتسابقين.

الجدير بالذكر أنه حضر حفل افتتاح برنامج الدوم عدد كبير بنت النجوم في الوسط الفني، وحصل على تغطية إعلامية متألقة، جعلته بتصدر التريند لعدد من الايام المتتالية، ومن المقرر أن يحقق البرنامج نجاح مختلف خلال الفترة المقبلة.