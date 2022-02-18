/680070/أصوات-رائعة-ومواقف-غريبة-تفاصيل-الفقرة-الغنائية-ببرنامج-الدوم-الحلقة-الأولى

قدم عدد من الشباب الموهوبين من جميع محافظات مصر، موهبتهم الغنائية خلال برنامج الدوم، أمام لجنة التحكيم مكونة من حميد الشاعري، عمرو مصطفى وأمير طعيمة، بعد إعلانهم عن قرارهم المسبق بعدم المجاملة.

دوت الخليج تتابع آراء لجنة التحكيم في الحلقة الثانية لبرنامج الدوم

أصوات حصدت تصويت لجنة التحكيم في برنامج الدوم

استطاع عدد كبير من الشباب المصري أقتناص الفرصة والحصول على موافقة لجنة التحكيم بالإجماع على أصواتهم وامتلاكهم لموهبة قوية، من بينهم من جنت أصواتهم الثلاثة بعدما غنت أغنية للفنانة أصالة بطريقتها الخاصة، وخامة صوتها القوية، وآخر الذي دفع لجنة التحكيم للتصويت له بعد أدائه لجزء من أغنية "جبار" للعندليب الأمير، وكان من ضمن الذين حصلوا على تصويت اللجنة، شاب من العريش، بعدما قدم لهم أغنية من تراث العريش، أما عن من قدم أغنية شعبية للفنان عدوية فهو حصل على دعمهم الثلاثة دون تفكير؛ لتميز صوته وأداءه، والختام كان مع الذي قدم أنشودة برضاك يا خالقي، الذين لم يجدوا كلمات للتعليق عليه بعد التصويت له بالإجماع.

أصوات حصلت على رفض لجنة التحكيم في برنامج الدوم

لم يخرج كل الشباب من على مسرح برنامج الدوم في حلقته الثانية وهم راضون عن رأي لجنة التحكيم في أصواتهم، فمنهم من خرج قبل أنن يسمع لأراء الثلاث حكام، بعد قوله:"كنت عارف أنكم مش هتختاروني من قبل ما أدخل"، وقام بخلع المايك قبل الخروج من على المسرح؛ وذلك بسبب حزنه لقبول أخوه وعدم قبوله، وكان رأي لجنة التحكيم أن كلاهما قدم نفس اللون، ولكن أخوه قدمه بشكل أحلى، هذا غير فتاة الأسكندرية التي طلب أمير طعيمة دخولها مرة ثانية للمسرح بعد رفضهم لها، بناءًا عىل رأي عمرو مصطفى، ووجهة نظر اللجنة أن خامة صوتها جميلة، ولكن تريد من يختار لها ما يشبهها لتغنيه باتقان، إلى جانب الشاب الذي رفضه أعضاء اللجنة الثلاثة، ولكنه خرج مبتسمًا وراضيًا بمجرد لقائهم والغناء أمام جمهور برنامج الدوم.

لجنة تحكيم الأصوات الغنائية في برنامج الدوم

تكونت لجنة التحكيم في مجال الغناء في برنامج الدوم، من الملحنين حميد الشاعري وعمرو مصطفى، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، الذين قاموا باعطاء أصواتهم لمتسابقين من محافظات مصر المختلفة، والذين كانوا ينتقدون الأصوات المتقدمة للمسابقة بكل حيادية ودقة، مع تشجيعهم لاستكمال مشوار الغناء حتى ولو خارج برنامج الدوم.