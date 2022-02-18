/680066/وزيرة-الثقافة-تحضر-العرض-المسرحي-وحشنا-بدأ-بحداد-على-جلال-الشرقاوي

عرض اليوم مسرحية "المسرح وحشنا" من إخراج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والتي قام بالتمثيل فيها عدد من طلاب وخريجين المعهد العالي للفنون المسرحية.

تحيا مصريرصد حضور وزيرة الثقافة وعدد من أساتذة معهد الفنون

وزارة الثقافة أول حضور عرض المسرح وحشنا

حضرت وزيرة القافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عرض مسرحية المسرح وحشنا، التي تقدمت على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، هذا إلى جانب عدد من أساتذة المعهد، من بينهم إيهاب فهمي وجمال عبد الناصر، والذي يشارك نجله في التمثيل في العرض، حيث أنه من طلاب المعهد العالي للفنون.

دقيقة حداد على روح الأساتذة الذين فارقوا عالمنا

ووقف كل الحضور في مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية دقيقة حداد على روح الأستاذين الراحلين جلال الشرقاوي وسمير أحمد، والذين سبقوا في قيادة المعهد، واللذين تعلم على أيديهم الطلاب والخريجين المشاركين في التمثيل بعرض المسرح وحشنا، ومن بينهم خالد أنور، نغم صالح، زين جمال عبد الناصر، عبد العزيز علي وميرنا ناديم.

عرض المسرح وحشنا على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية

أخرج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، عرض مسرحي يحمل اسم "المسرح وحشنا"، يحي من خلاله عددًا من العروض المسرحية القديمة، التي سبق وقدمها نجوم الفن الجميل، مثل: مسرحية سيدتي الجميلة لفؤاد المهندس وشويكار، ومسرحية مدرسة المشاغبين لعادل إمام وسعيد صالح، ومسرحية هالة حبيبتي لفءاد المهندس أيضًا، بما فيها من أغاني واستعراضات، حيث يجسد الطلاب والخريجين عدد من الشخصيات من هذه المسرحيات وغيرها.

أشرف زكي عن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

حضر الفنان أشرف زكي الحفل الإفتتاحي والحلقة الأولى للبرنامج المصري الضخم "الدوم"،الذي يعمل على اكتشاف مواهب الشباب المصري، في مجالات فنية مختلفة، كالغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، وقال أشرف من خلال شاشة قناة On الفضائية التي تعرض حلقات البرنامج الـ13، أن الدوم فرصة مميزة لا تتكرر لكل المواهب التي تشارك به، وعليهم أقتناصها ومعرفة كيفية استغلالها بالشكل الأمثل، وتُعرض الآن الحلقة الثانية للبرنامج التي بدأ فيها تقييم المواهب بلجان تحكيم خاصة بكل مجال على حدى.