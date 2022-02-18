الزراعة لـ مساء dmc: لن يكون هناك تهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة dmc، أنه هناك توجيهات بضرورة الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية، وهو ما تم الآن من خلال طريقة احترافية وخارج الصندوق.

وشدد على أن هناك لجانا على مستوى القرى فى كافة محافظات الجمهورية، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية ولكن تنتظر موافقة المحافظين.