جدة - نرمين السيد - وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة dmc، أنه هناك توجيهات بضرورة الحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية، وهو ما تم الآن من خلال طريقة احترافية وخارج الصندوق.
وشدد على أن هناك لجانا على مستوى القرى فى كافة محافظات الجمهورية، لمنع التعدى على الأراضى الزراعية ولكن تنتظر موافقة المحافظين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة لـ مساء dmc: لن يكون هناك تهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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