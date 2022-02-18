/680069/صوتها-يشبه-أصالة-متسابقة-في-الدوم-تبهر-لجنة-التحكيم-بغناء-الورد-البلدي

أبهرت إحدى متسابقات برنامج الدوم الذي انطلقت أولى حلقاته منذ قليل، لجنة الحكام المكونة من الملحن عمر مصطفى، والمطرب حميد الشاعري، والمؤلف أمير طعيمة، والتي رجحت بأن صوت الفتاة يشبه صوت المطربة السورية أصالة بدرجة كبيرة.

دوت الخليجيرصد متسابقة صوتها يشبه المطربة أصالة

وتغنت المتاسبقة دنيا محمد بأغنية أصالة الشهيرة «الورد البلدي»، واستطاعت دنيا أن تكسب أصوات لجنة التحكيم الثلاثية، والتي جاءت تعليقاتهم على الموهبة الشابة بأن نيرة صوتها تشبه إلى حد كبير نبرة صوت أصالة، ولكن بسبب محاولتها في عدم تقليد أصاله وافقت عليها لجنة التحكيم.

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لجان تحكيم برنامج الدوم

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم فقرة الغناء، تعد من أكثر اللجان التي كانت متساهلة مع المتسابقين في الحلقة الأولى بينما لجنة تحكيم فقرة التقديم والإذاعة، فكانت الاكثر حدة والتي تكونت من الإعلامية لميس الحديدي ونجوى إبراهيم وياسمين زكي.

أما عن لجنة تحكيم فقرة التمثيل فتكون من الفنانة يسرا، والتي كانت أبسط الحكام، والفنان عمر يوسف الأكثر مداعبة بينهم، والمخرج مروان حامد الأكثر حدة وصارمة في الموافقة على الإدلاء بصوته للمتسابقين.

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

شيرين عبد الوهاب تفتتح برنامج الدوم

وكان قد وقع الاختيار على المطربة شيرين عبد الوهاب لتقديم حفل افتتاح البرنامج الذي انطلق يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، وقدمت خلابة واحدة من أخشى أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.