/680068/متسابق-في-برنامج-الدوم-يسجد-بعد-منح-لجنة-التحكيم-صوتها-له

في مشهد عفوي، لأحد متسابقين برنامج «الدوم»، الذي انطلقت أولى حلقاته منذ قليل، ظهر وهو يسجد على مسرح البرنامج بعد أن أدلت لجنة التحكيم بصوتها له، والتي تكونت من يسرا وعمرو يوسف، والمخرج مروان حامد.

دوت الخليج يرصد سجود أحد المتابعين بعد نجاحه في برنامج الدوم

وكان قد قدم أحمد الباشا، مشهد تمثيلي باللغة العامية، أستطاع من خلاله أن يبهر لجنة التحكيم، لدرجة أن الفنان عمر يوسف شعر بأن المشهد حقيقي، وسأله هل يحب إمرأة ولا يستطيع البوح لها، من شدة تأثره بأدائه.

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تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم»، يذاع عبر قناة On ويقدمه كلا من نهى دوريش ويوسف عثمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

جائزة برنامج الدوم

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

الإنطلاقة الأولى لبرنامج الدوم

وكانت الإنطلاقة الأولى لحلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.