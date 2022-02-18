يارا مجدي" تبهر لجنة تحكيم مسابقة "التقديم التليفزيوني".. ولميس الحديدي تتفاعل.. فيديو

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دوت الخليج

أبهرت يارا مجدي إحدى المتقدمات لمسابقة الدوم والتي تبلغ من العمر 25 عامًا لجنة تحكيم المسابقة بموهبتها كمقدمة لنشرات الاخبار.

يارا مجدي" تبهر لجنة تحكيم مسابقة "التقديم التليفزيوني".. ولميس الحديدي تتفاعل

وتفاعل الاعلامية لميس الحديدي عضو لجنة التحكيم مع الفتاة بنت محافظة الشرقية وامت الاشادة بموهبتها واصصرارها على تحقيق حلمها.

وقدمت يارا مجدي فقرة اخبارية جاء فيها:” مصر تستطيع هذا العام.. مصر تستطيع بالصناعه مبادره بتقوم على تحقيق التنميه بشكل غير منفصل عن المستثمرين والعلماء المصريين في الخارج.. في شهر مارس قدمت النسخه السادسه والتي تطلق ملفات بتشكل اساس قوي لرؤيه مصر 2030 زي توطين صناعه السيارات الصناعات الدوائيه وتغير المناخ الملف الى مصر بتساهم فيه.

برنامج الدوم المذاع على اون

تمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.

ويضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.