الرئيس السيسى يؤكد أهمية دعم التحول العادل للطاقة فى القارة الأفريقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الأفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر.
وأشار الرئيس السيسى، في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الأفريقية للطاقة المُتجددة، التي أطلقها نيابةً عن القارة الأفريقية في 2015، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المُتجددة، فضلاً عن ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ العدد الكبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الأفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات "برنامج تنمية البنية التحتية القارية".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترأس اليوم، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في اطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل - بحسب ما صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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