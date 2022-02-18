تألق وارتباك بين المتسابقين خلال فقرة اختيار مقدمى البرامج في "الدوم"

بدأ برنامج الدوم، بفقرة اختيار مقدمى البرامج، حيث تقدم عددا من الشباب للمسابقة، وهم يارا مجدى 25 سنة من الشرقية ، وياسر مصباح من المحلة الكبرى 27 سنة ، الذين نجحوا في المسابقة، بينما فشل محمد الأنصارى 23 سنة من كلية الأثار من البحيرة من الحصول على موافقة أعضاء لجنة التحكيم المكونة من نجوى إبراهيم ولميس الحديدى وجاسمين طه زكي.

فيما ارتبكت المتسابقة ندى قنديل 23 سنة خلال المسابقة، إلا أنها لاقت موافقة أعضاء لجنة التحكيم، بعد أن قدموا لها عدة نصائح كى تكمل مشوارها بالمسابقة.

بينما تم رفض كل من محمد رضا من المنصورة بالدقهلية، ورنا الرفاعى من دمياط بعد ارتباكها، كما تم رفض محمود فرج 21 سنة من السويس ومحمد عبد السلام من كفر الشيخ 22 سنة من قبل لجنة التحكيم، ووافقت لجنة التحكيم على مريم حسن من مرسى مطروح.