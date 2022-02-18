الرئيس السيسى يترأس المائدة المستديرة حول تغير المناخ فى بروكسل.. فيديو

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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