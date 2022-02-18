عاجل.. السيسى يحضر العشاء الرسمى على شرف الرؤساء المشاركين فى قمة بروكسل

جدة - نرمين السيد - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل استقبال والعشاء الرسمى على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة الإفريقية الأوروربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمقر قصر متحف الفن التشكيلى.





وفى وقت سابق، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتى انعقدت فى إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقد أكد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022، تأتى بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس خلال المائدة المستديرة، أكد أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022، تأتى بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ.