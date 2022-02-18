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عاجل.. السيسى يحضر العشاء الرسمى على شرف الرؤساء المشاركين فى قمة بروكسل

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إياد محمد 2022-02-18 00:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفل استقبال والعشاء الرسمى على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة الإفريقية الأوروربية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بمقر قصر متحف الفن التشكيلى.

وفى وقت سابق، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتى انعقدت فى إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

السيسى

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وقد أكد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022، تأتى بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس خلال المائدة المستديرة، أكد أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة فى نوفمبر 2022، تأتى بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدى الذى تمثله ظاهرة تغير المناخ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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