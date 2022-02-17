ماهو مركز السينما العربية؟.. وهذه تفاصيل اختيار محمد القبلاوي شخصية العام

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دوت الخليج ينقل لكم فوز محمد قبلاوي بشخصية العام من مركز السنيما العربية

إعلان مركز السينما العربية عن فوز محمد قبلاوي بشخصية العام

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

فاعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية

أضاف محمد قبلاوي إلى فعاليات مهرجان مالمو، سوق مالو دعمًا للمشروعات السينمائية العربية، ووصل إجمالي المبلغ الذي جمعه في أحدث دورات المهرجان إلى 250 ألف دولار، أما عن عدد المشروعات المستفيدة خلال دورات المهرجان وصل إلى ما يقارب 100 مشروع، أشهرها "كباتن الزعتري" إخراج علي العربي، "كوستا برافا لبنان" من إخراج مونيا عقل، و"على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية، و"200 متر" للمخرج أمين نايفة.

ويعمل القبلاوي كمدير عام شركة التوزيع السينمائي، باسم "السينما العربية"، التي تقوم بتوزيع الأفلام عربية بالسويد.

الجوائز التي حصل عليها محمد القبلاوي

فاز قبلاوي على جائزة مالمو للمساهمة الثقافية لعام 2021، تقدم مدينة مالمو هذه الجائزة لأكثر 12 شخص من سكان المدينة نشاطًا في مجالات السينما، المسرح، الموسيقى والأدب، حيث كان قبلاوي عضواً على مدار ثلاث سنوات للجنة ترشيح الأفلام الوثائقية التي تتنافس للحصول على جائزة الخنفساء الذهبية، وهي تساوي جائزة الأوسكار في السويدي.

مركز السينما العربية

هو مؤسسة غير هادفة للربح تم تأسيسها عام 2015، من خلال شركة MAD Solutions للترويج للأعمال السينمائية العربية، ويُتيح المركز لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتباين الإحداث التي يقدمها مركز السينما العربية جلسات نقاش تجمع صناع السينما العربية والأجنبية، إلى جانب إصدارها مجلة باسم "السينما العربية" لتصل لكل رواد المهرجانات، كما أتاح المركز التسجيل عبر شبكة الإنترنت عبر الرسائل البريدية من خلال موقعه الخاص، ليتيح من خلال هذه الخدمة الحصول على نسخ إلكترونية من مجلة السينما العربية، وتُنشر من خلالها أخبار الأنشطة الخاصة بمركز السينما العربية، ونشر مواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.