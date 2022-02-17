/680052/في-أقل-من-أسبوع-فيلم-البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين-يتصدر-الأعلى-مشاهدة-على-شاهد

احتل فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يخوض بطولته الفنان الكبير كريم عبد العزيز، قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip في مصر، وذلك في أقل من أسبوع على طرحه عبر المنصة.

دوت الخليج يرصد إحتلال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

واحتل فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين المرتبة الثالثة من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة في مصر، وهو ما يثبت نجاح الفيلم للمرة الثانية بعد نجاحه في السينمات المصرية.

وتدور قصة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه، ويتنكر في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة، والصراعات التي تحدث بينهما حتى الطلاق.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويخوض بطولة الفيلم بجانب كريم عبد العزيز كلا من ماجد الكدواني كل من دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وعمرو عبد الجليل، ونيللي كريم، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ماجد الكدواني في فيلم برا المنهج

من ناحية أخرى، يعرض للفنان ماجد الكدواني خلال تلك الفترة، فيلم برا المنهج الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

والفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.