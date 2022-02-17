تعرف علي تحذيرات الصحة خلال الأيام القادمة

مع توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد، غدا الجمعة، طقسا بارد، حيث يؤثر منخفض جوي يصاحبه تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط الامطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية ويتقدم تدريجيا للداخل ليؤثر على الصحراء الغربية (الواحات البحرية ) ثم يصل إلى مصر الوسطي ومدن القناة وسيناء، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء لتسود أجواء باردة على مدار اليوم.

وتستعرض "صوت الأمة" عدد من تحذيرات هيئة الأرصاد بخصوص حالة الطقس خلال تلك الموجة أهمها: 1- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. 2- قيادة السيارات بهدوء أثناء تساقط الأمطار . 3- عدم الوقوف بجانب أعمدة الانارة والأبراج الكهربائية. 4- عدم الوقوف بجانب اللوحات الإعلانية أو الأشجار الكبيرة. وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة يصاحبه صقيع على كافة الأنحاء، موكدا إلى أن الصفة السائدة غدا على كافة أنحاء البلاد هي الشبورة المائية صباحا والتي تكون كثيفة أحيانا.



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