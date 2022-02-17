/680046/مازلت-أسمع-ضحتك-راغب-علامة-يحيى-ذكرى-رحيل-والدته-بكلمات-مؤثرة

حرص المطرب راغب علامة على إحياء ذكرى رحيل والدته من خلال توجيه بعد الرسائل المؤثرة لها، مشيرا إلى تمنيه رؤيتها مرة أخرى.

دوت الخليجيرصد رسالة راغب علامة لوالدته في الذكرى السادسة لرحيلها

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: « كم كنت اتمنى ان تكوني، كعادتك أول من يسمع ويبارك لي أغنياتي الجديدة يا حبيبة الروح يا أمي يا ست الستات يا حاجة وفيقة، ما زلت ارى ضحكتك واسمع دعواتك وانت تدعميني وتشاهدين نجاحاتي من المكان الأعلى من جنة الخلد، ٦ سنوات مرت على رحيلك يا غالية، الصلوات لروحك الطاهرة».

راغب علامة يحيى حفل بأمريكا

وكان قد تألق راغب علامة منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية بحفل غنائي جديد وظهر ذلك في فيديو جمعه لمطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وهو يعرب عن فخره بمشاركتهما سويا في نفس الحفل، وجه عمر كمال رسالة له، قائلا: "منور الدنيا كلها والله يا فنان، أنا خلصت فقرتي وعشان أنت ورايا مقدرش أطول، ودا شرف ليا.. ربنا يخليك يا أستاذي".

معلومات عن راغب علامة

ولد راغب بمنزل جده ببلدة الغبيري جنوب بيروت لعائلة مسلمة من الطائفة الشيعية مكونة من تسعة أبناء ترتيبة الرابع تولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله الحي الذي ولد فيه اشتهر باسم آل علامة لكونه كان هناك قاضي شهير في الحي يحمل اسم راغب علامة وقام والده عند ولادته بإطلاق نفس اسم القاضي عليه تيمنا به وراح يتمنى أن يصبح نجله مثل القاضي خاصة أنه كان ينتمي بصلة قرابة للعائلة.

وفي الوقت ذاته كان والده يجيد العزف على آلة العود من باب الهواية وكان يجلس بجوار والده ويستمتع بعزفه ولفت أنظار أساتذته بصوته فتم إسناده إحياء الحفلات المدرسية ودخل بفريق المدرسة الكثير من المنافسات مع المدارس الأخرى ما دفع أساتذة الموسيقى والمتخصصين لنصيحته بضرورة صقل موهبته خاصة حينما تقدم وهو دون الثانية عشر من عمره للبرنامج الإذاعي الشهير بالإذاعة اللبنانية، انتسب لمعهد الموسيقى اللبناني ودرس العود والسولفيج وبعد التخرج من المعهد بتقدير جيد جدا حيث كان من أوائل دفعته.