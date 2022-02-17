عاجل.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تضرب البلاد فى هذا الموعد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر تحديثات خرائط النماذج العددية، تشير إلى تأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار، تبدأ من الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وأوضحت الهيئة فى بيان لها، اليوم الخميس، أنه فى وسط اليوم، يتوقع أن تنتقل الأمطار فى الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حيث يأخذ النصيب الأكبر من الأمطار. وتابع: "يتعمق الطقس يوم السبت لتكون ذروته على شرق البلاد يصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر، خاصة المناطق المجاورة للمرتفعات، لذا يرجى توخى الحذر هناك".

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