سكرتير عام الأقصر يبحث مع وفد كورى تنفيذ مشروع إشارات السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - بحث محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر مع وفد كورى من بنك التصدير والاستيراد الكورى وشركة ايكوكنسرف الكورية للحلول البيئية، تنفيذ مشروع تطوير أنظمة إشارات وتجديد البنية الأساسية لخط سكك حديد "الأقصر – أسوان – السد العالى" بطول 270 كيلو مترا فى نطاق محافظتى أسوان والأقصر التى يمولها البنك الكورى، وذلك فى حضور ممثلى الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جمعهم اليوم الخميس بغرض إعداد دراسة وفقا لمتطلبات جهاز شئون البيئة المصرى وجهة التمويل، لمعرفة الأثر البيئى والمجتمعى، والتعريف بالمشروع وأهدافه وهى تحسين قطارات الصعيد وزيادة سرعتها المحتملة لتصل إلى 160 كيلو مترا فى الساعة، وتشجيع النقل الجماعى لتقليل الضغط على القطاع الخاص، وايضا تجديد مبانى السكك الحديد الواقعة فى نطاق خط "الأقصر – أسوان – السد العالى" وورش الصيانة وأنظمة الاتصال بين المحطات التى تتجاوز 50 محطة، وزيادة عوامل الأمان والسلامة لركاب القطارات والمواطنين العابرين لخطوط السكك الحديدية. وقال السكرتير العام للمحافظة فى بيان إن مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بدعم المشروع باعتباره من المشروعات القومية الهامة التى تخدم قطاع كبير من المواطنين والسياح، وأثنى على التعاون المصرى - الكورى فى العديد من المجالات، وعلى الصداقة التى تجمع الشعبين. حضر الاجتماع طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر وممثلى الآثار وشؤون البيئة والهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الرى والزراعة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ووكيل وزارة الصحة.

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