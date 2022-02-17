/680038/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-برشلونة-ونابولي-بالدوري-الأوروبي-فيديو

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية على ملعب كامب نو .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

ف العالم الموازي برشلونه ينجلد في ليالي الخميس https://t.co/2tYYWoYv09 — H505 (@_H505__) February 17, 2022

عاد فيران توريس بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

حاول برشلونة طوال أحداث الشوط الثاني بعد تعديل النتيجة بالتعادل، أن يسجل هدف الفوز في اللقاء، ولكن الحظ لم يحالف الفريق الكتلوني.

تشكيل برشلونة أمام نابولي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا، بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: بيدري، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أوباميانج، أداما تراوري، فيران توريس.

تشكيل نابولي أمام برشلونة:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: جيسوس، رحماني، كوليبالي، دي لورينزو.

وسط الملعب الدفاعي: فابيان رويز، أنجويسا.

وسط الملعب الهجومي: لورينزو إنسيني، زيلينسكي، إيلماس.

الهجوم: فيكتور أوسيمين.

يدخل برشلونة مباراة اليوم أمام نابولي الإيطالي، وهو شبه متكامل الصفوف، بعد نجاحة في عقد عدة صفقات في الإنتقالات الشتوية الماضية.

برشلونة بالدوري الأوروبي

يغيب الفريق الإسباني برشلونة عن بطولة الدوري الأوروبي منذ خمسة أعوام، ليعود اليوم ويضرب أولى ضرباته في البطولة أمام الفريق الإيطالي نابولي.

ألتحق برشلونة بالدوري الأوروبي بعد خروجه من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، ليهبط للدوري الأوروبي، ويبحث عن التتويج بها.

خرج برشلونة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وتصدر الألماني بايرن ميونخ المجموعة عليه برصيد 18 نقطة، فيما جاء بنفيكا بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ألتقي برشلونة في المباراة الأخيرة، مع الفريق الإيطالي، في لقاء ودي جمعهم، في إسبانيا، حقق فيه الفريق الكتلوني الفوز برباعية نظيفة.

وسبق اللقاء الودي مباراة رسمية بدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف.