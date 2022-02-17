/680031/مئدبة-عشاء-للزمالك-من-سفير-مصر-بأنجولا-قبل-مواجهة-سجرادا

وجه محمد صفوت سفير مصر لدى أنجولا دعوة على العشاء لبعثة نادي الزمالك المتواجدة في أنجولا، استعدادا لمواجهة ساجرادا المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولبى جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الكرة الدعوة كما حضرها أفراد البعثة الإعلامية في وجود أمنية مدحت القنصل بالسفاره المصريه بالإضافة إلى طاقم الضيافه لطائره مصر للطيران بقيادة محمد العيدروسي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وصلت إلى أنجولا بالأمس استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كل من:

قائمة الزمالك لمواجهة سجرادا الأنجولي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

وعلى جانب كرة القدم انتهت أحداث مباراة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.

موقف الفريقين في الدوري

سجل كالابا مهاجم نادي سموحة هدف المباراة الأول في شباك الزمالك في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك على يسار محمد عواد.

أكد سموحة بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الكريم الوادي، من خلال ركلة جزاء، سددها عبد الكريم أقصى الزاوية اليسري.