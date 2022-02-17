/680037/انطلاق-فاعليات-النسخة-الاولى-لمؤتمر-البحر-الاحمر-للنقل-البحرى-واللوجيستيات

يشهد صباح الاحد المقبل بالقاهرة وعلى مدار يومى 20-21 فبراير الجارىن انطلاق فاعليات النسخة الاولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" والذي يقام تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة النقل وتنظيم جامعة الجلالة و أون اير جروب وذلك بحضور وزراء النقل من دول عربية وأفريقية شقيقة لمناقشة العديد من القضايا التى تمهد لسبل التعاون المشترك بين البلدان المشاركة من الدول العربية والافريقية الشقيقة بوفود رسمية لتحقيق التعاون والتكامل بين شركاء ساحل البحر الاحمر.

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ويشارك بالمؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وأعلنت وزارة النقل بدولة السودان الشقيقة مشاركة المكلف بأعمال وزير النقل السيد / هشام أبوزيد وأيضاً وزير الاشغال والنقل والاتصالات بدولة تنزانيا السيد / مكامى مباراوا ووزير النقل الاردنى السيد / وجيه العزايزة.

انطلاق فاعليات النسخة الاولى لمؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجيستيات

بالاضافة الى مشاركة رؤساء هيئات موانئ من بعض الدول مثل دولة الامارات ويشارك السيد/ خميس جمعه بو عميم كرئيس مجلس إدارة دبى للصناعات البحرية والملاحية ومن دولة السودان السيد / عبدالقادر أوبعلى مجذوب رئيس هيئة الموانئ البحرية السودانية ويشارك من المملكة العربية السعودية كلاً من السيد / عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية و السيد/ رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل العام السعودى و السيد / فهد بن سليمان البداح نائب رئيس الهيئة العامة للنقل العام ومن دولة تنزانيا الشقيقة يشارك السيد Eric B.Hamissi رئيس هيئة الموانئ.

بالاضافة الى مشاركة الممثلين التجاريين لدول أفريقية وعربية بمصر بسفارات" الصومال – موزمبيق – جيبوتى – موروشيوس – جنوب إفريقيا – اليمن – المملكة العربية السعودية ".

ومن هيئات الموانئ المصرية يشارك اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى والفريق بحرى أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أركان حرب محمد عبد الرحيم - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر و المهندس يحيي زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و اللواء بحرى أشرف المغنى رئيس هيئة ميناء العين السخنة و اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.

وزراء النقل بمصر والسودان والاردن ورؤساء مؤانئ إفريقية وعربية يشاركون فى مؤتمر البحر الاحمر للنقل البحرى واللوجستيات RSMTL الاحد المقبل

وسيناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من الموضوعات المُهمة، منها سُبل تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر وتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، وإمكانيات تطوير البنية التحتية واللوجستية لتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري في البحر الأحمر، ودور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية، وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحري، وإمكانيات دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات، وكذلك دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي.