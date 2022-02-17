صحيفة سعودية: النصر يتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل لضمه فى الصيف

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادى النصر السعودى، اتفق بصفة نهائية مع الحارس الدولى محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر ونادى الزمالك، للانتقال فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وكتبت الصحيفة السعودية عبر حسابها على تويتر، إن النصر يتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل، الحارس الدولى المصرى "جاباسكى"، فى صفقة انتقال حر للانضمام إلى صفوف الفريق صيفا.

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وسبق كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى عن حقيقة مفاوضات النصر السعودى معه للانضمام نهاية الموسم الحالي، وفقا للتصريحات الإعلامية التى صدرت أمس من أحد وكلاء اللاعبين بأن الحارس الدولى اقترب من النصر السعودى نهاية الموسم على سبيل الانتقال النهائى مجانا بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد أبو جبل فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أنه لم يتلق أى مفاوضات رسمية من مسئولى نادى النصر السعودى، وأنه مستمر فى نادى الزمالك ويحترم تعاقده مع النادى الأبيض، مضيفا أن وكيل اعماله هو شقيقه مصطفى أبو جبل، وأى تصريحات تصدر من أى فرد بعيدا عنه هو وشقيقه لا تنتمى له وغير مسئول عنها.

واختتم أبو جبل تصريحاته مؤكدا أنه يصب تركيزه فى الوقت الراهن على قيادة الزمالك للتتويج بدورى أبطال إفريقيا والحفاظ على لقب الدورى هذا الموسم ولا ينشغل بأى أمور خارج الملعب والتى يتولى التنسيق فيها شقيقه.