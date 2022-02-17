الصحة: شركة "استرازينكا" ترحب بنقل التكنولوجيا المتعلقة باللقاحات إلى مصر

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الأربعاء، مع المدير الإقليمي لشركة "استرازينيكا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "بيلين انسيسو"، وعدد من مسئولي الشركة، قائلاً:" النقاش كان قائماً على أساس كيف تصبح مصر مركزاً للتصنيع الدوائى واللقاحات بشكل عام".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الاجتماع تطرق إلى نقل التكنولوجيا، وتابع:"وليس فقط التكنولوجيا المتعلقة بلقاحات كورونا ولكن أي أنواع من اللقاحات"، لافتاً إلى أن هناك ترحيب شديد من قبل القائمين على استرازينيكا بما طرحه الوزير.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير ناقش آليات نقل الخبرة في تصنيع العديد من أدويتها ولقاح كورونا داخل مصر، حتى تكون البلاد مركزاً إقليمياً في ذلك.

وفى سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ثبات في معدلات الإصابة بفيروس كورونا ، وتابع: "من المبكر أننا نقول أننا وصلنا لقمة الموجة ولكن مازلنا في الحدود التي تتراجع فيها معدلات الدخول إلى المستشفى في مقابل حالات الإصابة".