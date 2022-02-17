الأرصاد: درجات الحرارة ستتراوح ما بين 15 إلى 16 خلال اليومين المقبلين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن المنخفض الجوى المتعمق في طبقات الجو العليا على جمهورية مصر العربية، ستظهر تـأثيراته خلال الـ48 ساعة المقبلة، موضحاً أن درجات الحرارة في هذه المنخفض "في السماء" ستصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما سيؤدى إلى إنخفاض درجات الحرارة على القاهرة والسواحل تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن هذا المنخفض سيولد بعض السحب الرعدية على بعض المحافظات وأمطار ما بين متوسطة وخفيفة، وتابع:" غداً الجمعة ستكون هناك أمطار خفيفة".

وشدد "شاهين" على أنه رغم التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة ولكن لن تكون بالعنف والقسوة التي يتوقعها البعض.