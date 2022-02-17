محمد صلاح مع صاحبة السعادة على dmc قريباً

كشفت الإعلاميه إسعاد يونس، عن ضيفة حلقة برنامج "صاحبة السعادة"، بتواجد الدولي المصري محمد صلاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل الدولي المصري محمد صلاح ضيف حلقة صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc قريباً.

ونشرت إسعاد يونس، برومو الحلقة، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليه: إحنا ولا يهمنا.. أبو صلاح عندنا.. انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس، قريبًا، وفقط على dmc.

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022، عن التشكيل المثالي للأسبوع الأول من ذهاب دور السادس عشر من البطولة.

سيطر لاعبي الفرق الإنجليزية على التشكيل المثالي للبطول، والتي جاءت ثلاثية ليفربول في المقام الأول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: "كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: روبرتسون وفان دايك "ليفربول"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي".

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين "مانشستر سيتي".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".

نجح الدولي المصري محمد صلاح في العودة للتسجيل، مع ليفربول،م والتي جاءت في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، في لقاء الذهاب وبعد عودة الفرعون من صفوف منتخب بلاده من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

محمد صلاح يتربع على عرش أوروبا

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية