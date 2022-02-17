/680023/إيناس-مكي-مفيش-مقارنة-بين-دوري-في-سمكة-و4قروش-ودور-منى-زكي-في-أصحاب-ولا-أعز

تحدثت الفنانة إيناس مكي عن الهجوم الذي طالها بعد عرض فيلم ;أصحاب ولا أعز للفنانة منى زكي بعد أن رجح البعض بأنها قدمت نفس مشهد منى زكي في فيلمها سمكة و4 قروش

دوت الخليجيرصد رد إيناس مكي على هجوم الجمهور عليها بسبب تشابه مشهدها في سمكة و4 قروش مع منى زكي في أصحاب ولا أعز

وقالت إيناس مكي خلال لقائها ببرنامج كلام الناس، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية mbc مصر: رفضت أرد على الصحافة الفترة اللي فاتت، وناس طلبوا مني أرد عشان ابقى تريند، ولكن مفيش مقارنة أصلا بين دوري في الفيلم ودور منى زكي في أصحاب ولا أعز.

وتابعت: أتنا كنت بعمل فيلم كوميدي، وكنت ست تعلم العفة، وكان جوزها شايف إن اهتمامها تهتم بغسل سنانها وترتيب ملابسها الداخلية، فمفيش وجه مقارنة أصلا.

يناس مكي توجه رسالة صارمة للجمهور

واختتمت إيناس مكي حديثها موجهة رسالة صارمة للجمهور:« ليه فاكرين إن الفنانة الانثى مباح التجريح فيها، دا مكنش موجود في الفترة اللي أنا بدأت فيها بالتمثيل، الفنانة مش عليها قالب محدش يعاتبها، لكن الجمهور المفروض يعاملها كإنسانة».

منى زكي تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب مشهدها في أصحاب ولا أعز.

الجدير بالذكر أنه وقعت الفنانة منى زكي، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، بعد الساعات الأولى من طرح فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك بسبب مشهد خلعها لملابسها الداخلية في أول مشهد بالعمل، مما اعتبره البعض جراءة من الفنانة المطالبة في الآونة الأخيرة بالسينما النظيفة.

أوعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـالإباحية، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.