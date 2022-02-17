/680019/وزير-الرياضة-يهنىء-بعثة-مصر-بالفوز-بذهبية-السيدات-وفضية-الرجال

قدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصرى للريشة الطائرة على نتائج بعثة المنتخب المصرى المُشارِكة فى منافسات البطولة الإفريقية للريشة الطائرة المُقامة بالعاصمة الأوغندية "كمبالا" في الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ فبراير الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق منتخب مصر للسيدات الفوز على منتخب أوغندا فى نهائى البطولة الإفريقية على مستوى منافسات الفرق ليحصل ذهبية البطولة، بينما حقق منتخب الرجال فى منافسات الفرق الميدالية الفضية بعد مقابلته لمنتخب الجزائر والخسارة فى نهائى البطولة.

ثمن وزير الشباب والرياضة على الأداء والروح العالية والجهد الذى قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطنى للريشة الطائرة بالبطولة الإفريقية والتى كُللت بالفوز فى منافسات الفرق بذهبية السيدات وفضية الرجال، فى انجاز جديد يُضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية فى عام ٢٠٢٢، متمنياً للبعثة مواصلة الانتصارات والفوز فى منافسات الفردي المقبلة.

منتخب مصر للسيدات لكرة الريشة

وشهد مشوار منتخب السيدات للريشة الطائرة فى البطولة الإفريقية على مستوى الفرق تألقاً كبيراً حيث استطاعت لاعبات المنتخب تصدر مجموعتهن التى ضمت الجزائر وزيمبابوى وأوغندا، والفوز على منتخب موريشيوس فى قبل النهائى وصولاً لنهائي البطولة والفوز على أوغندا.

بعثة مصر بالبطولة الإفريقية

يذكر أن البعثة المصرية يترأسها كريم شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، ويضم منتخب السيدات كلاً من اللاعبات :"ضحى هانى، نور يسرى، هنا طارق، جنا أشرف، جنا هشام"، ومنتخب الرجال يضم اللاعبين :"أحمد صلاح، أدهم حاتم، عبد الرحمن عبد الحكيم، محمد مصطفى، كريم محمود"، وتحت قيادة فنية للكابتن محمود عزت وعبد الرحمن كشكل.