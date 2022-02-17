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سادت حالة من الحزن الشديد بعد وفاة الطبيب الصيدلي محمد مبارك الدراملي، حيث نعوه زملائه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : إنا لله وإن إليه راجعون، ألف رحمة ونور على روحك الطيبة.

دوت الخليج ولقى الصيدلي محمد مبارك مصرعه اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة، بقرية الجزيرية التابعة لمركز قنا. رواد التواصل الاجتماعي ينعون الصيدلي محمد مبارك: وداعًا صاحب الروح الطيبة تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من العميد هانى الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، بانقلاب سيارة داخل ترعة بقنا. وكشفت التحريات عن انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة تابعة لقرية الجزيرية بمركز قنا، مما نتج عنه مصرع «محمد مبارك »، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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