/680018/إيناس-مكي-رفضت-أشتغل-مع-داود-عبد-السيد-بسبب-المشاهد-الحميمية

تحدثت الفنانة إيناس مكي، شقيقة الفنان ومطرب الراب الشهير أحمد مكي، عن سبب رفضها للعمل مع المؤلف المعروف داود عبد السيد، في فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، مؤكدة أن العمل كان يحتوي على العديد من المشاهد الحميمية التي لم تكن باستطاعتها أدائها.

دوت الخليجيرصد تفاصيل رفض إيناس مكي للعمل مع المخرج داود عبد السيد

وقالت إيناس مكي خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر: «كان الفيلم ليه بطلتين والي انشغلت معايا البروفات حنان ترك، لمدة شهرين، مع خالد أبو النجا، لو كنت عملت الدور ده كانت هتبقى نقلة كبيرة ليا جدا، كان ليا 35 مشهد، منهم 7 مشاهد فيهم تفاصيل أنا مش هقدر أصورهم».

إيناس مكي تكشف سبب استبعادها من فيلم مواطن ومخبر وحرامي

وتابعت إيناس مكي، كاشفه عن استبعادها من فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، فقالت: «المشاهد فيها تفاصيل كتيرة فيها وقميص نوم وهتقلعه ومشاهد حميمية، ومعظمها خارجة، فقولت لاستاذ داورد اني مش هعرف أصورها، وكانت آخر مرة ليا في الفليم».

واستكملت مكي: «قالي أيوة يعني حضرتك معترضة على اي، قولتله أنا مش متخلفة، أنا عارفة إني المفروض أصور المعنى اللي بيؤديها المخرج لكن المشاهد دي مقدرش أصورها، ولكن بعدها مدخلتش الفيلم».

إيناس مكي: المشاهد الحميمية كانت أساس فيلم مواطن ومخبر وحرامي

واختتم إيناس مكي حديثها: «روحت العرض الخاص، وقابلت أستاذ داود، لقيته شال شخصية التمثيل ولخص الدور في السابعة دول، فكان الفيلم اصلا بيدور على المشاهد الحميمية دي، وعرفت وقتها ليه استبعدني من الفيلم».

اعتزال دواد عبد السيد

الجدير بالذكر أنه صدم المؤلف داود عبد السيد، الجمهور والوسط الفني بخير اعتزاله، وقال خلال لقائه ببرنامج «في المساء» الذي يقدمه الإعلامية قصواء عن سبب سبب اعتزاله: " أنا خلاص اعتزلت، ومقدرش أتعامل مع الجمهور الموجود حاليًا، هذا تيار آخر، وأنا أفضل دائما إن تمويل الفيلم يأتي من تذكرة السينما".

وتابع: "الجمهور السابق كان جمهور طبقة وسطى بشرائح، وكان عنده هموم واهتمامات، والسينما التي كانت تقدم كانت تخاطب هذه الاهتمامات".

وتضامن معه في ذلك الوقت عدد كبير من نجوم الوسط الفني، معربين عن استيائهم من هذا النبأ.