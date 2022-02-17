/680017/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-المصري-وسيراميكا-كليوباترا

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح سيف تقا سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح فريق سيراميكا كليوباترا سددها بلال السعيداني باتجاه المرمى ليحولها سيف التقا برأسية متقنة داخل الشباك.

عاد المصري البورسعيدي بهدف التعادل في المباراة، عن طريق محمد عنتر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال ركلة جزاء.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: أسامة الجزار – إسلام المزين – أحمد شوشة – مصطفى أيمن.

الوسط: حجاج عويس – إيزي إيميكا - أحمد حمودي – عمر عبد الفتاح "عموري" – محمد عنتر.

الهجوم: أوستين أموتو.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري:

حارس: محمود كوكو.

الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن,

الوسط: كوامي بونسو - بلال سعيداني - محمد إبراهيم - وينفول كوابينا – شادي حسين.

الهجوم: باسم مرسي.

يحتل المصري البورسعيد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح فيها أن يسجل 12هدف، في حين تلقت شباكة 8 أهداف.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقاط، من أصل 9 مباريات، نجح فيها أن يسجل 11هدف، في حين تلقت شباكة 11أهداف.

نتيجة مباراة القطن الكاميروني والمصري

انتهت أحداث مباراة القطن الكاميروني، والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد مباراة المصري على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، في لقاء مثير يحسمع التعادل السلبي، بعد تألق مدافعي الفريقين، وحراس المرمى.

بهذا التعادل يحصد المصري البورسعيدي نقطة ثمينة، أمام عملاق الكرة الكاميرونية، وعلى أرضة، ليحل وصيف متصدر ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.