/680015/شبكة-نتفلكس-تصدم-الجمهور-بتصنيف-فيلم-عروستي-ضمن-الأعمال-السعودية

استقبلت منصة نتفلكس العالمية منذ أيام الفيلم المصري «عروستي» الذي يخوض بطولته الفنانة جميلة عوض والفنان أحمد حاتم، ضمن أفلامها، ولكنها صدمت الجمهور بتصنيف الفيلم سعودي الجنسية.

دوت الخليج يرصد سبب تصنيف عروستي سعودي الجنسية على شبكة نتفلكس

ولم تذكر شبكة نتفلكس أن فيلم «عروستي»، ينتمى الأعمال السينمائية المصرية، رغم أن جميع القائمين عليه مصريين، ورجح البعض ذلك بأن هذا الأمر يعود الموزع «نقرو» قام بشراء العمل من المنتج إيهاب السرجاني، وعلى هذا الأساس صنفت المنصة فيلم عروستي تحت بند الأعمال السعودية.

إيرادات فيلم عروستي داخل مصر

الجدير بالذكر أنه استطاع فيلم «عروستي»، تحقيق ما يقرب من 12 ونص مليون جنيهًا خلال فترة عرضه بالسينمات المصرية.

أبطال فيلم عروستي

ويعد فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

تفاصيل فيلم عروستي

وجمع فيلم عروستي العديد من المواقف كوميدية بين هنا الزاهد وأحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين، ويعد الأمر الأكثر تشويقا للجمهور هو ظهور فرقة شارموفزر خلال أحداث العمل اذ قدموا فقرة غنائية ضمن الأحداث تحمل كلمات: "إيه دا هو انتي جيتي مكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني وكل ما تيجي أيوة أحبك من تاني".

أما اللقطة التي أثارت الجدل بين الجمهور خلال البرومو الدعائي لفيلم “عروستي”، هو مشهد الذي يجمع جميلة عوض بأحمد حاتم وهو يحمل جوارب صفراء مخططة باللون الإسود في لقطة رومانسية شابهت فيلم me befor you الأجنبي، بطولة إميليا كلارك وسام كلافلن.

جميلة عوض تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية اخرى، شاركت الفنانة جميلة عوض بطلة فيلم عروستي في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.