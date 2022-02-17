/680014/شعلة-النشاط-المستشار-الدكتور-حنفى-الجبالى-رجل-دولة-من-طراز-رفيع

تنعكس حالة النشاط التى يظهرها المستشار الدكتور حنفى جبالى إيجابيا على مجمل صورة واداء مؤسسه البرلمان المصرى العريقة فبينما كان منذ أيام فى دولة البحرين الشقيقة، أثبت حضورا فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى العربى بالقاهرة، وذلك قبل أن يعقد البرلمان جلساته المكثفة المرتقبة للأسبوع الجاري .

الواجهة المشرفة

فى عديد من المناسبات والاحداث البرلمانية شكل رئيس مجلس النواب الحالى الواجهة المشرفة بالنسبه للدولة المصرية فى الخارج، حيث أجاد فى التعبير عن الثوابت الوطنية المصرية، والدفاع عن المنطلقات البرلمانية بما يخدم أهداف الدولة فى الخارج.

يوجه المستشار الدكتور حنفى جبالى قدراته ومهاراته ورصيد خبراته من أجل تشريف الدولة المصرية سواء فى جولاته بالدول الخارجية التي زارها على رأس وفود برلمانية موسعة أو خلال المؤتمرات والفعاليات المختلفة، والتى حصد خالها مجموعه من المكتسبات الحيوية والضرورية على الصعيد الخارجى.

ضروريات وأولويات

رغم الاحداث الكثيره والانشغالات التى يحظا بها رئيس مجلس النواب وازدحام اجندته البرلمانية المحلية والدولية ، الا انه لم يفوته تقديم واجب العزاء ونعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمه الدستورية العليا الاسبق.

وكان قد سبق ذلك تسجيله تهنئه باسم المستشار بولس فهمي لتوليه رئاسه المحكمه الدستوري العليا ، كما تؤجه خلال كلمه مطوله له بالجلسه العامه بالتهنئه الى المنتخب المصرى لكرة القدم لوصوله الى المباره النهائيه ببطوله الامم الافريقية.

ووسط ذلك وفي محاور الحديث والاهتمام بعدها، أبرز المستشار الدكتور حنفي جبالي تقدير الشعب المصري للتضامن العربي مع مصر والسودان في التأكيد علي أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض المساس بحقوقهما في نهر النيل، وفي ذات الوقت دعوة الجانب الإثيوبي إلي التخلي عن سياساته المتعنتة والوقف الفوري للإجراءات الأحادية، وصولا إلي اتفاق عادل ومتوازن يعزز من التنمية والاستقرار في المنطقة.

نشاط جبار

حاله النشاط الملحوظ الذى يتمتع به رئيس مجلس النواب المشتشار الدكتور حنفى جبالى تنعكس على اداء باقى النواب، والذين فجروا أقصى طاقتهم من اجل خدمه العمل الوطنى.

ومن بين كل تلك الجهود الجبارة، يقود رئيس النواب الاعضاء في جلسات هامة الأسبوع القادم، حيث أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، كبديل عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال وغيرها من الأولويات التشريعية.

لتكون الاحداث والوقائع شاهده بالحقائق المجرده على ان اداء رئيس مجلس النواب الحالى واعضاء البرلمان من خلفه تكاد توازى جهود برلمانات كاملة متعاقبه فى السابق، وهو ما يليق بمتطلبات الجمهور الجديدة.