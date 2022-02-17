/680012/حسام-مرسي-قمة-المناخ-يعكس-للدور-المحوري-التي-تقوم-به-مصر-إقليميا-ودوليا

أكد حسام مرسي، المحلل السياسي، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في قضية تغير المناخ، مما يؤكد أن مصر أصبحت رائدة فى تبنى قضية التغيرات المناخية.

دوت الخليج

وأوضح مرسي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن رئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ، يأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تقوم به مصر إقليميًا ودوليًا، خاصةً وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا للدول العربية والإفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في تلك القضية التنموية المهمة.

حسام مرسي: قمة المناخ يعكس للدور المحوري التي تقوم به مصر إقليميًا ودوليًا

وأشار المحلل السياسي، إلي أن أفريقيا تعد أحد أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية للظاهرة، موضحا أن السبب في تفاقم أزمة التغيرات المناخية يعود إلى اعتماد الدول المتقدمة بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، وعدم مراعاة السعي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة كبديل وحافز لتخفيض الانبعاثات الكربونية خلال السنوات الماضية.

وتابع حسام مرسي، أن مصر لديها استراتيجيات على المستوى الوطني للتغير المناخي وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والمزيج للطاقة والمخلفات والتعامل الأمثل معها، كل ذلك يصب في مكافحة التغيرات المناخية.