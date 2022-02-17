/680011/المطربة-حنان-عن-إعتزالها-من-أصعب-القرارات-وبكيت-7سنين-بسببه

تحدثت المطربة المعتزلة حنان عن تفاصيل اعتزالها الفن، مؤكدة على أنه كان من أصعب القرارات التي اتخذته طوال سنوات حياتها.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير تفاصيل اعتزال المطربة حنان

وقالت المطربة حنان خلال لقائها ببرنامج «الستات» الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة: «قرار اعتزالي لم يكن سهلا أبدا، بل كان من أصعب القرارات في حياتي ولم أتوقع أني لن أتراجع عنه».

وتابعت حنان حديثها عن اعتزالها قائلة: «استمررت في البكاء لمدة 7 سنوات بعد قرار اعتزالي الغناء؛ لأني لم أستطع العودة مرة أخرى للوسط الفني والقرار لا رجعة فيه خصوصا أني سافرت خارج مصر بعد اعتزالي».

حنان مطربة مصرية معتزلة بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة إلى حد ما.. حيث التحقت وهي طالبة بالصف الأول الثانوي بفرقة "أم كلثوم".. وهي من أعرق الفرق الفنية في مصر والعالم العربي ، وكانت لا تقبل إلاَّ المواهب المتميزة جداً ، ثم اكتشافها الفنان عمار الشريعي ، وألحقها بفرقته الموسيقية، التي تطورت فيما بعد، فيما عرف في الوسط الفني بفريق "الأصدقاء" الذي كان يتكون من "منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق".

حنان تتعاون مع حميد الشاعري

تعاونت مع الفنان حميد الشاعري وحققت معه نجاحآ هائلآ في ألبوم " البسمة " واستمر تعاونهما في ألبومات " رايقه " و " تستاهل " و " بحبك " حيث قام حميد الشاعري بالتوزيع الموسيقي الكامل لهذه الألبومات ولحن الكثير من أغانيها.

جوائز حصدتها المطربة حنان خلال مسيرتها

حصلت على جائزة أفضل مطربة في العالم العربي من فرنسا لهذا النموذج الغنائي المتطور، كما سعت إليها شركة المطرب "مايكل جاكسون".. لتحترف غناء البوب ضمن شركته، وتقيم بصفة نهائية في أمريكا.. ومن قبل ذلك كان مشوارها الفني مع فرقة أم كلثوم وفرقة عمار الشريعي، لكنها اعتزلت في عام 1997 وقررت ارتداء الحجاب.

فنانات اعتزلن الفن

الجدير بالذكر أنه لم تكن المطربة حنان هي الفنانة الوحيدة المعتزلة، فقد اعتزل عدد كبير من النجوم الفن بعد صراع كبير مع أنفسهم وصعوبة في القرار، منهم حنان ترك، وحلا شيحا، وشهيرة، وغيرهم ولم يعودوا لعملهم حتى الآن