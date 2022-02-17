التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد نابولي في الدوري الأوروبي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي برشلونة ضد نابولي التي ستقام في الثامنة الا الربع مساء اليوم الخميس على ملعب ""كامب نو" في ذهاب ملحق خروج المغلوب من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22.

ويلعب البارسا أمام نادى الجنوب الايطالي مواجهة فاصلة يتأهل الفائز بها إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بعدما احتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

ويعيش برشلونة فترات غير جيدة خلال هذا الموسم الكروى غير أن رجال تشافى هيرنانديز يطمعون فى الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق فى الإياب عندما يزور البارسا نابولي فى جنوب إيطاليا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع فى ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر ريال مدريد 54 المتصدر.

بينما يعيش نابولي أوقات جيدة للغاية ويقدم مستويات رائعة ويحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان ونقطة عن الوصيف إنتر.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي..



حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أوسكار مينجيزا، بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

وسط الملعب: بيدري، فرينكي دي يونج، نيكو جونزاليس.

الهجوم: أوباميانج، أداما تراوري، فيران توريس.

تشكيل برشلونة

فيما جاء تشكيل نابولي كالتالي: "ميريت، دي لورنزو، رحماني، كوليبالي، خوان جيسوس؛ فابيان رويز، أنجيسا؛ إلماس، زيلينسكي، إنسيني؛ أوسيمين".

تشكيل نابولي

ويطمح أبناء المدرب لوتشانو سباليتي فى خطف الفوز أو التعادل بأى نتيجة أملا فى التعويض فى ملعبهم فى مباراة الإياب لإقصاء العملاق الكتالونى.

برشلونة انتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، متخلفًا بفارق نقطة عن بنفيكا وصيف المجموعة.

فيما تأهل نابولي إلى هذا الدور، بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن سبارتاك موسكو الروسي، الذي احتل صدارة المجموعة، وبالتالي مقعده في دور الستة عشر.

وواجه برشلونة الأندية الإيطالية في 32 مباراة بملعب الكامب نو، انتصر برشلونة في 21 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مباريات.

وتحديدا التقى البارسا مع نابولي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 خلال فترة انتشار فيروس كورونا ونجح برشلونة في الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-2 خلال دور الـ16 وتأهل لربع نهائي المسابقة.

وانتقل برشلونة لملحق الدوري الأوروبي بعدما جاء في المركز الثالث عن مجموعته في دوري الأبطال خلف بايرن ميونخ وبنفيكا، أما نابولي فقد تأهل كوصيف عن مجموعته في اليوروبا ليج خلف سبارتاك موسكو الذي جاء في الصدارة.

وتقام مباريات ذهاب الدور الفاصل في الدوري الأوروبي يوم 17 فبراير المقبل على أن تلعب مباريات الإياب يوم 24 من نفس الشهر.

كما تقام قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي يوم 25 فبراير المقبل، بينما ستقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس والإياب يوم 17 من نفس الشهر.