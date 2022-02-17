جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، بالملاعب المفتوحة بـ "مدينة الأسمرات3" نهائى كرة القدم لختام الدورة الرياضية التى نظمتها محافظة القاهرة خلال إجازة نصف العام بين أبناء أندية المدن الجديدة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات "الأسمرات، أهالينا، روضة السيدة، المحروسة، معًا".





ووزع محافظ القاهرة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية، والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، ورؤساء المدن الجديدة. وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء. وأوضح أن سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطنى المناطق العشوائية وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل. والدورة الرياضية التى نظمتها المحافظة خلال إجازة نصف العام شملت منافسات لمرحلتين فى كرة القدم بين النشء من عمر 12 عامًا إلى عمر 14 عامًا، والشباب من عمر 16 عامًا، وحتى عمر 20 عامًا، وحصل فريق معًا على المركز الأول وفريق الأسمرات على المركز الثانى فى دورى النشء، كما حصل فريق المحروسة على المركز الأول وفريق الأسمرات على المركز الثانى فى دورى الشباب.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يشهد نهائى كرة القدم فى ختام الدورة الرياضية بالأسمرات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.