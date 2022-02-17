الرعاية الصحية: 4000 عملية بمستشفى التضامن فى بورسعيد منذ انطلاق المنظومة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحة استعدال تقوس داخلى لركبة طفلة، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وذلك بمستشفى التضامن، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.





وأوضح بيان الهيئة، أن الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، كانت تعانى من آلام بالركبة نتيجة وجود تقوس، فيما تم استعدال التقوس عن طريق تركيب شريحة بجرح محدود، على يد فريق طبى من أمهر أطباء العظام بمستشفى التضامن ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وتابع البيان: ضم الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة للطفلة كل من، الدكتور محمد صلاح "استشارى ورئيس قسم العظام بمستشفى التضامن"، الدكتور عاصم الشربينى "اخصائى العظام بالمستشفى التضامن"، الدكتور أحمد عفيفى "نائب العظام بالمستشفى"، وبمشاركة أ.د. أحمد خميس "استشارى التخدير بمستشفى التضامن بورسعيد".

وأضاف البيان: تعد مستشفى التضامن واحدة من ضمن 9 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، يقدمون الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، لافتا أن المستشفى أجرت حوالى 4000 عملية جراحية فى كافة التخصصات الطبية، والتى تراوحت حدتها مابين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وتتطلب مهارة خاصة فى الإجراء، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

هذا، ويشار أن مشاكل تقوس الساقين تنتج عن عدم تساوى الأحمال الواقعة على سطح مفصل الركبة بصورة متساوية حيث يكون وزن المريض متركزا على جزء محدد من سطح مفصل الركبة دون باقى المفصل، وبمرور الوقت يؤدى ذلك إلى حدوث تلف فى غضاريف سطح المفصل، وفى الغضاريف الهلالية مما يسبب خشونة الركبة والتى تعد من أكثر المضاعفات شيوعا لتقوس الساقين.