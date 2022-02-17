/680006/الليلة-انطلاق-الحلقة-الثانية-من-برنامج-الدوم-على-قناة-On

تستعد قناة On لاستقبال الحلقة الثانية من برنامج «الدوم»، الذي تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر، منذ انطلاق حفل افتتاحه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثانية من برنامج الدوم

وتبدأ الحلقة الثانية بمنافسات عدد من المتسابقين في تمام الساعة العاشرة مساءً، في حلقتين متتاليتين اليوم الخميس الموافق 17من شهر فبراير، والجمعة الموافق 18 من نفس الشهر.

تفاصيل مسابقة برنامج الدوم

يضم برنامج الدوم أكثر من 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

تفاصيل حفل افتتاح برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه كانت الإنطلاقة لأولى حلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

وغنت شيرين أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.

دنيا سمير غانم وزوجها يتألقان في برنامج الدوم

ويذكر أنه تألقت الفنانة دنيا سمير غانم إلى جانب زوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان، على السجادة الحمراء الخاصة ببرنامج «الدوم»، بفستان قطيفة باللون البنفسجي الجذاب، وأكملت إطلالتها بشعر وميكاب ومجوهرات ناعمة، مما أضفى على مظهرها الطابع الملكي الراقي، وأرتدى رامي بدلة من المخمل أيضًا باللون الفيروزي الداكن، مع بنطال ورابطة عنق باللون الأسود، وقميص أبيض كلاسيكي، ونشرت دنيا صورًا لهما سويًا من خلال الإنستجرام الخاص بها.