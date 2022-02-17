نواب الشيوخ عن مشاركة الرئيس السيسي فى قمة بروكسل«أفريقيا واوروبا رؤية مشتركة حتي 2030»: سيكون لها عوائد إيجابية على الاستثمارات فى مصر والقارة السمراء

/679998/نواب-الشيوخ-عن-مشاركة-الرئيس-السيسي-فى-قمة-بروكسلأفريقيا-واوروبا-رؤية-مشتركة-حتي-2030-سيكون-لها-عوائد-إيجابية-على-الاستثمارات-فى-مصر-والقارة-السمراء

ثمن بعض من أعضاء مجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى أعمال قمة “ افريقيا واوروبا رؤية مشتركة حتي 2030”، لافتين إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية، يمكن الاستفادة منها فى المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة

ويرصد موقع دوت الخليج تعليقات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ حول زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البجيكية بروكسل والمشاركة فى قمة اوروبا وافريقيا رؤية مشتركة حتي 2030

النائب عبده أبو عايشة: مشاركة الرئيس في قمة بروكسل سيكون لها عوائد إيجابية للقارة الإفريقية والدولة المصرية

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، أمر في غاية الأهمية، وسيكون لها عدة عوائد إيجابية للغاية سواء للقارة الأفريقية بشكل عام أو للدولة المصرية بشكل خاص.

وأضاف أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن هذه القمة لها أهمية قصوى خاصة انها تجمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، في قمّة أوروبية إفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أنها سيكون لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى وتبادل الخبرات فى كافة المجالات.

وأكد النائب أن القمة ستشهد مناقشة عدد من القضايا والتحديات الهامة التي تشغل العالم أجمع ومنها قضية التغيرات المناخية، وكذلك قضية الحد من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعي تماما التحديات التي تواجه القارة السمراء، و يسعى دائما لتحقيق الأمن والاستقرار داخل القارة .

وأوضح النائب عبده أبو عايشة، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي خلال الساعات القليلة الماضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومنها اللقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، تمثل أهمية قصوى خاصة ان رؤساء كبرى الشركات أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، كما إنها سلتشجع الشركات البلجيكية الرائدة على الاستثمار في مصر .

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وكذلك اللقاء الذي تم بين الرئيس السيسي و السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمقر الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا ان تلك اللقاءات أكدت على الأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأوروبى لدور مصر الهام والمحورى الذى يحقق التوازن تجاه كافة القضايا الاقليمية.

نادر نسيم: لقاء الرئيس السيسي بممثلي مجتمع الأعمال في بروكسل سيكون له مردود إيجابي على الاستثمارات فى مصر

قال النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار يومين فى العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدا انها سيكون لها انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر ودول الإتحاد الاوربي خاصة بلجيكا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات. وثمن النائب نادر نسيم، وكيل اللجة الدينية بمجلس الشيوخ، لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، مؤكدا انه تجسيد لروح التعاون المتميز بين مصر وبلجيكا، فضلا عن مساهمته فى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات البلجيكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية، موضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، خاصة محور تنمية منطقة قناة السويس، والذى يتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى،لافتا إلى أنه يعتبر فرصة واعدة للشركات البلجيكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.