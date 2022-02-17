/680009/وزارة-الرى-انجاز-اكثر-من-55-من-اجمالي-المستهدف-من-مشروع- تبطين-الترع

قال المتحدث باسم وزارة الرى، المهندس محمد غانم ان مشروع تبطين الترع يتم طبقا للجدول الزمنى الذى وضع له وانه تم انجاز مايقرب من 11200 كم من اصل 20000 كم مستهدفه؟، موضحا انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من اجمالي هذه المسافة في منتصف عام 2024

دوت الخليج واضاف غانم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حوار الخميس المذاع على قناة الحدث اليوم، ان المشروع يحقق العديد من المكاسب وابرز المستفيدين منه هو المزارع حيث يتم الان توصيل المياه بكل سهوله ويسر وانتهت جميع المشاكل والمشاحنات التي كانت تحدث فى المراكز التى تم تبطينها بالاضافة الى تحقيق عداله توزيع المياه والتى من شأنها ينعكس على جوده المحصول.وأشار الى ان المشروع يتم فى جميع محافظات الوادي والدلتا،وبالتالي فإن المزارعين يطلعون على المشروع بشكل فعلي. المشروع يساهم فى توفير فرص العمل بشكل مباشر او غير مباشر كما أكد غانم ان جميع الشركات المشاركة فى المشروع مصريه وبعمالة مصرية ما أدى الى توفرالعديد من فرص العمل سواء بشكل مباشر اوغير مباشر.

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