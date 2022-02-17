/680004/بدون-خسائر- السيطرة-علي-حريق-حوش-مواشي-بدار-السلام-في-سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد حسام المصرى، مدير الإدارة من السيطرة على حريق بحوش وامتد لحوشين مجاورين دون حدوث إصابات بشرية، وذلك بناحية قرية اولاد سالم دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.

دوت الخليج

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش مواشي، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

السيطرة علي حريق حوش مواشي بدار السلام في سوهاج

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم المزمل نافع، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش بناحية قرية أولاد سالم دائرة المركز.

نشوب الحريق بحوش مواشي بدار السلام

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو محمد ا س ا 45 سنة مدرس، وامتدت النيران لحوشين مجاورين ملك كلًا من ع ع ب س 70 سنة مزارع، وعمر ف ع م 33 سنة مزارع، ويقيمون بذات الناحية، وتم الدفع بـــ "2" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.