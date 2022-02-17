القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلى والهلال السودانى

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يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الهلال السوداني غداً لبجمعة، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال بمدينة الخرطوم بالسودان، وفي الفقرات القادمة نرصد لكم القنوات الناقلة لأحداث المواجه بين الفريقين المفتوحة والمشفرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السوداني والأهلي، غداً الجمعة الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري، فيلقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والأهلي

ويبحث الكثير من محبي الكرة المصرية والإفريقية، عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والأهلي بذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في ظل غياب الجمهور، والإعتراض من الفريق المستضيف للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنقل حصري للأحداث وتغطية شامله على كافة الأحداث المتعلقة بالبطولة.

تبث مباراة الهلال السوداني والأهلي، على قناة بي إن سبورت الرياضية الثالثة المشفرة، بتعليق صوتي الجزائري حفيظ دراجي، من مدينة الخرطوم بالسودان، على ملعب الهلال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السوداني والأهلي

على الجانب الأخير تبحث المتابعين وعاشقي الكرة الإفريقية، على قنوات رياضية مفتوحة تبث المباراة على قمر النايل سات.

تنقل القناة الليبية الرياضية مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، على القمر الصناعي نايل سات، بتغطية حية ومباشرة لأحداث اللقاء.

يبحث النادي الأهلي في مباراة الغد امام الهلال السوداني، عن الفوز الأول له في البطولة، بعد تأجيل مباراته الأولى أمام المريخ السوداني، بسبب مشاركة المارد في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويتصدر الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد تحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية أمام الهلال بنتيجة هدف دون رد.

يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو حامل الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليحصد البرونزية الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.