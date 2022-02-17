/679973/إصابة-شخص-في-تصادم-قطار-بتروسكل-ببرج-العرب

أصيب شخص بكسور وتوقفت حركة قطارات برج العرب، عقب تصادم بين قطار و"تروكسل" في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، واخطرت النيابة التحقيقات.

دوت الخليج

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة النجدة، يفيد بقوع تصادم بين قطار ومركبة "تروسكل"، أثناء مروره بعزبة فتح الله برج العرب اتجاه مطروح.

علي الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب الى موقع البلاغ رفقة ضباط المرور وسيارة إسعاف. جرى رفع أثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وبالمعاينة والفحص تبين انه أثناء مرور القطار بالمنطقة المشار إليها، حاول قائد مركبة التروسيكل عبور شريط السكة الحديد فصدمه القطار.

التقاريير الطبية تفيد إصابته بكسر في الحوض وإشتباه نزيف داخلي

واسفر عن إصابة المدعو عقاب همام، وأفادت التقاريير الطبية إصابته بكسر في الحوض وإشتباه نزيف داخلي. جرى رفع أثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيق.