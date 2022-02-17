/679964/رئيس-زراعة-الشيوخ-صناعة-السكر-تساعد-في-دعم-قاطرة-التنمية-بالبلاد

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مساندة ودعم صناعة السكر في مصر، وبحث أي معوقات تواجهها بشكل ومنهج علمى، نظرا لأنها تتعلق بسلعة استراتيجية.

دوت الخليج

تعليق رئيس زراعة الشيوخ بشأن دعم صناعة السكر

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذى عقده وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، الذى يزور محافظة أسوان، بمصنع السكر بكوم امبو في اطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعى وخطط التنمية فيه، وذلك بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، وبحضور نواب محافظة اسوان.

وقال الجبلى، حرصت على التواجد في زيارة وفد النواب، كممثلا لمجلس الشيوخ، نظرا لأهمية الزيارة وقطاع زراعة السكر بشكل عام، واهتمام الرئيس السيسى بتلك الصناعة والقطاع الزراعى بشكل عام، موضحا ان محصول القصب لايعطى سكر فقط، بل منتجات عديدة نحتاجها، والمنتج الرئيسى وهو السكر، لايمكن الاستغناء عنه بالإضافة لباقى المنتجات، وكذلك بالإضافة الى ما تقوم به تلك الصناعة من تشغيل عمالة وفوائد عديدة في قطاع الصناعة، وهو ما يساعد في دعم قاطرة التنمية بالبلاد وزيادة حجم الانتاج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على التعاون الحالى بين مجلسى النواب والشيوخ، ولاسيما لجنتى الزراعة بالمجلسين، قائلا، نعمل مع بعض كغرفة تشريعية واحدة، ونناقش مع بعض، في اطار اختصاصات وصلاحيات كل طرف، مشيرا الى ان ذلك التوافق بين المجلسين ولجنتى الزراعة ظهر في معالجة ازمة الأسمدة، مؤخرا. وأضاف، في النهاية نمثل المواطن المصرى بكافة أوضاعه و دورنا الحفاظ علي حقوقه.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

وكان اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر، قال ان إنتاج شركة السكر يتم توريده بالكامل لمنظومة التموين، وإلى جانب عملية إنتاج السكر من القصب هناك كمية من الصناعات القائمة علي هذه الصناعة، متابعا، لا يوجد جرام من القصب لا يتم استخدامه، بداية من صناعة الكحول.

وتابع بديوى خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم امبو و التى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى، :"هناك خطة طموحة لتطوير الصناعة وتجديد آليات هذه الصناعة الكبيرة، بالإضافة لمصانع الورق والخل والخميرة وغيره من الصناعات."

واضاف بديوى، إن زيارة لجنة الزراعة مجلس النواب، اليوم للمصنع ستساهم فى استعراض كافة الملفات المتعلقة بزراعة قصب السكر فى إطار توجه القيادة السياسية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن شركة السكر من الشركات المتجددة.

وأشار بديوى، إلى أن هذه الصناعات المختلفة تساهم فى مرونة التحرك فى أسعار المنتج الاساسى، خاصة وأن تكلفة إنتاج السكر عالية وذلك بسبب أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل ولكن هناك دائما توجيهات بشأن المرونة فى تحريك الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن والمزارعين.