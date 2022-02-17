/679963/موعد-مباراة-الأهلي-والفيحاء-في-الدوري-السعودي-والقنوات-الناقلة

يلتقي الأهلي السعودي مع نظيرة المحلي فريق الفيحاء، اليوم في السادسة إلا خمسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنقل قنوات SSC6HD مباراة الأهلي والفيحاء، بتعليق صوتي عبد الله الغامدي، في لقاء يشهد عليه استاد مدينة الملك عبد الرياضية بجدة.

موقف الفريقين في الدوري والقنوات الناقلة

يدخل الفيحاء السعودي اليوم، أمام الأهلي وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 26 نقطة، من أصل 19 مباراة، نجح فيها هجوم الفريق من تسجيل 16 هدف، في حين تلقت سباكة 14 هدف.

يدخل الأهلي السعودي اليوم، أمام الفيحاء وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 24 نقطة، من أصل 20 مباراة، نجح فيها هجوم الفريق من تسجيل 24 هدف، في حين تلقت سباكة 25 هدف.

نتيجة مباراة الفيصلي والأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الفيصلي والأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح الفريق الفيصلي نتيجة المباراة في الدقيقة العاشرة، عن طريق هشام فايق، وأكد جيليرمي أوجستو، بالهدف الخامس والخمسون من عمر المباراة.

عاد فريق الاهلي في نتيجة المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع، من الشوط الأول، عن طريق عمر السومة، والذي أكد بالثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة الهلال والطائي

حقق نادي الهلال السعودي، الفوز على غريمة المحلي، فريق الطائي، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

افتتح جانج هيون سون في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وأكد موسى ماريجا، بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر من عمر اللقاء.

وسجل مدالله العليان الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الرابعة والخمسون، واختتم موسى ماريجا بالهدف الرابع والثاني له في المباراة، في الدقيقة الـ 71 من عمر اللقاء.