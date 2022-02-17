الإسبوع المقبل..البرلمان يحيل طلب النائب عمرو درويش عن سياسة الحكومة لتعيين أوائل خريجي الجامعات للحكومة

/679962/الإسبوع-المقبلالبرلمان-يحيل-طلب-النائب-عمرو-درويش-عن-سياسة-الحكومة-لتعيين-أوائل-خريجي-الجامعات-للحكومة

يحيل مجلس النواب خلال جلسته العامة الإسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الطلب المقدمة من النائب عمرو درويش ، أمين سرلجنة الإدارة المحلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية.

دوت الخليج

موضوعات مدرجة على أجندة الجلسة العامة للبرلمان الإسبوع المقبل

هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اجندة مزدحمة خلال الاسبوع المقبل، والتي تتضمن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وتعديل قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الإصلاح الزراعي، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، فضلا عن أخذ الرأي النهائي على إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

كما تناقش الجلسة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، حيث تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

يهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات.