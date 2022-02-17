/679955/اتحاد-الكرة-يوجه-رسالة-للكاف-بعد-قبول-خطاب-مباراة-الأهلي-والهلال-السوداني

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق اقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة بستاد الهلال بالخرطوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي النادي الأهلي مع الهلال السوداني غداً الجمعة في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

هاجم نادي الهلال السوداني، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مستند إلى بعض الأحداث التاريخية وسط وغض يهيمن على الفريق وإدارة النادي، بسبب التحكم.

الهلال السوداني يهاجم الاتحاد الإفريقي

استند نادي الهلال في هجومة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على مهاجمته مدعي أنه يساند النادي الأهلي ويطلق عليه "الأبن المدلل".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني فيديو منذ قليل، وقالت فيه: "في عام 1987 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الحكم المغربي لاراش لم يكن عادلاً، وقام بإلغاء هدف صحيح لنادي الهلال، من أجل الأهلي المصري".

الهلال السوداني أمام الأهلي

وأضاف: "وفي عام 2007 في بداية دور المجموعات، تعرض الهلال للظلم بالقاهرة على حساب النادي الأهلي".

وواصل: "وفي المباراة الأخيرة للهلال السوداني، تعرض للظلم أيضاً أمام ماميلو صن داونز الجنوب إفريقي، والتي لم يكن فيها الحكم عادلاً، وقام بإلغاء هدف صحيح أيضاً لفريقينا".

وأردف: "وجاء اليوم الكاف أيضاً بموافقة لحضور جماهيري لفريق الهلال بتواجد 15 ألف مشجع، تراجع الكاف في قراره وقام بإلغاء الحضور الجماهيري".

وواصل: "كل ذلك جاء من أجل النادي الأهلي، لقد سئمنا من أن يكون الأهلي الأبن المدلل للكاف".

ووجه المتحدث الرسمي لنادي الهلال في نهاية حديثة رسالة إلى رئيس الكاف، يعبر فيه عن غضب جمهور فريقه، ويؤكد على أن تكون هناك مساواة في جميع البطولات وبين الأندية.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.