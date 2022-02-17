عاجل- المرور تعلن إغلاق شارع معروف فى رمسيس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن الأعمال تمتد لمدة 3 أيام اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 17 /2/ 2022 وحتى الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 20 /2 /2022. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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