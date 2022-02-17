عاجل- السيسى لرئيس وزراء بلجيكا: لدينا بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالرئيس السيسى فى أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركته فى القمة الإفريقية/ الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، وعلى صعيد العلاقات الثنائية، وحرص "دى كرو" على الإشادة بما حققته مصر فى مجال التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات البلجيكية على العمل فى مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أعرب لرئيس الوزراء البلجيكى عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بالنظر إلى العلاقات التاريخية لمصر مع بلجيكا، بالاضافة إلى المشاركة فى القمة الإفريقية/ الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية فى الاستقرار والرخاء، متطلعا إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة بين أوروبا وإفريقيا وذلك امتدادا للدور المصرى التاريخى فى وضع أسس هذه الشراكة من خلال استضافة القاهرة للقمة الأولى بين الجانبين عام 2000.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، خصوصا تطوير وإدارة الموانئ واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول الأخضر على خلفية التطور الكبير الذى تشهده مصر فى هذا القطاع المتزايد الاهمية على المستوى الدولى وكذلك لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ بنهاية العام الحالى.

وأوضح الرئيس أن مصر أصبح لديها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر على أعلى مستوى تم تشييدها خلال السنوات السبع الماضية تتيح التعاون والشراكة الفعالة فى مجال الطاقة بأنواعها سواء من حيث الإنتاج أو الربط والتوزيع لدول الجوار الإقليمى ومنها أوروبا.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكى حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وبلجيكا وتشجيع الشركات البلجيكية على زيادة العمل فى مصر، فضلا عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص "دى كرو" على الاطلاع على رؤية وتقدير الرئيس تجاه القضايا السياسية فى منطقة شرق المتوسط والقارة الإفريقية والشرق الأوسط.

كما أشاد رئيس وزراء بلجيكا بجهود مصر اللافتة بقيادة الرئيس السيسى فى مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مبادئ حرية العقيدة والتسامح وتقبل الآخر، فضلا عن جهود تمكين المرأة، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.