محافظ بنى سويف: إزالة 327 تعد منذ بداية المرحلة الثانية للموجة 19

جدة - نرمين السيد - وأكد غنيم فى تصريح اليوم الخميس على مواصلة سير عمل الحملات بالمرحلة الثانية للموجة الـ19 لإزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ بنى سويف أن إجمالى الإزالات حتى الان بلغ 327 حالة، شملت إزالة 233 حالة تعد على مساحة تقدر بنحو 50 ألف متر من أراضى أملاك دولة، بالإضافة إلى 94 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و15 قيراط أرض زراعية.

يذكر أن الموجة الـ19 الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد فى المرحلة الأولى خلال المدة من 19 حتى 30 يناير الماضى، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية فى الفترة من 6 فبراير الجارى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة فى الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.